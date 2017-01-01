Гранатомет лежал во дворе жилого дома по улице Закревского.

Гранатомет нашли недалеко от детской площадки

В одном из дворов Троещины нашли РПГ

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В одном из дворов Троещины нашли РПГ

В Киеве на улице Закревского, д.71 (жилмассив Троещина) в пятницу, 18 октября, во дворе нашли ручной противотанковый гранатомет.

Об этом сообщается в Telegram-канале Troeshka со ссылкой на фотографии с места событий.

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По вызову очевидца прибыл патруль полиции и криминалисты, они проводят проверку и предварительный осмотр места событий.

"Парень решил пофоткать осенние листья, вместо этого нашел РПГ", - отметили авторы канала.

Как сообщалось 16 октября, в Донецкой области мужчина продавал гранаты по 500 гривен.

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