В одном из дворов Троещины нашли РПГ
Гранатомет лежал во дворе жилого дома по улице Закревского.
В одном из дворов Троещины нашли РПГ
© t.me/troeshka
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В одном из дворов Троещины нашли РПГ
Гранатомет нашли недалеко от детской площадки
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В Киеве на улице Закревского, д.71 (жилмассив Троещина) в пятницу, 18 октября, во дворе нашли ручной противотанковый гранатомет.
Об этом сообщается в Telegram-канале Troeshka со ссылкой на фотографии с места событий.
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По вызову очевидца прибыл патруль полиции и криминалисты, они проводят проверку и предварительный осмотр места событий.
"Парень решил пофоткать осенние листья, вместо этого нашел РПГ", - отметили авторы канала.
Как сообщалось 16 октября, в Донецкой области мужчина продавал гранаты по 500 гривен.
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