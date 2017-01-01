В столичном метро запретят попрошайничать голым на велосипеде: Новые правила

Киевсовет намерен значительно осовременить правила пользования столичной подземкой.

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Киевский городской совет разработал проект новых правил пользования столичным метрополитеном. Пока правила не приняты, но проект решения об их утверждении уже размещен на сайте Киевсовета.

Согласно новым правилам, в метро нельзя будет провозить животных без клеток или контейнеров (кроме собак-поводырей) и велосипеды, находиться в “ненадлежащей“ одежде, а также петь и играть на музыкальных инструментах.

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Под “ненадлежащей“ одеждой авторы постановления подразумевают появление “обнаженным, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом“. В действующих правилах имеется запрет только на нахождение в метрополитене без обуви.

Велосипед разрешается провозить исключительно в разобранном виде или в чехле. Кроме того, в метро запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.

Отдельным пунктом законодатели решили запретить расклейку рекламы, осуществление предпринимательской деятельности, агитационную деятельность, громкое прослушивание музыки, игру на музыкальных инструментах, пение и попрошайничество.

Напомним, наглый пассажир курил в вагоне столичного метро. Другие пассажиры делали вид, что не замечают происходящего.

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