В метро Киева новые правила: нельзя петь и "быть неопрятным"

Новые правила разработал горсовет. Теперь запрещено провозить велосипеды и животных без клеток, петь, играть на музыкальных инструментах, а также заходить в метро в грязной одежде.

Киевгорсовет создал проект новых правил пользования метрополитеном. Проект решения опубликован на сайте ведомства в пятницу, 18 октября.

Отныне в метро нельзя будет провозить животных без клеток или контейнеров (кроме собак-поводырей), велосипеды, заходить в грязной одежде, петь и играть на музыкальных инструментах.

Неопрятного пассажира в метро не пустят. Под это понятие, по мнению столичных депутатов, подпадает человек "обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без обуви, в грязной одежде и в одежде с явно выраженным специфическим и неприятным запахом". В старых правилах был лишь запрет на нахождение в метрополитене без обуви.

Велосипед разрешается провозить исключительно в разобранном виде или в чехле, а также в метро запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.

Напомним, что ранее в Киеве пассажир покурил в вагоне метро. Молодой человек вел себя вызывающе и курил прямо в вагоне. При этом другие пассажиры игнорировали хулигана.

Также сообщалось, что Том Круз побывал в киевском метрополитене. Голливудский актер приехал в Киев и побывал в метро на станции Золотые ворота, где был снят очевидцами.

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