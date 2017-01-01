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Неизвестные подожгли машину полиции в Киеве

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В Святошинском районе столицы автомобиль стоял на платной парковке перед домом. Прежде чем пожарным удалось потушить пожар, огонь перекинулся на два стоящих поблизости автомобиля.
В Киеве неизвестные подожгли автомобиль патрульной полиции
В Киеве неизвестные подожгли автомобиль патрульной полиции
ГСЧС Киева

В Киеве в Святошинском районе неизвестные подожгли автомобиль патрульной полиции Toyota Prius. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в пятницу, 18 октября.

В результате пожара пострадали два припаркованных рядом авто. Инцидент произошел на платной парковке перед домом на улице Булаховского, 5-А.

"Пожар произошел в 03:45. На момент прибытия пожарных горел полицейский Toyota Prius, пламя распространилось на стоящие рядом Toyota Corolla и Opel Insignia", - говорится в сообщении.

Чтобы потушить пламя, спасателям ГСЧС потребовалось около 40 минут. В результате возгорания Toyota Prius и Toyota Corolla полностью уничтожены, а вот немецкая иномарка отделалась небольшими повреждениями.

Эксперты выясняют причину возгорания полицейского авто. Тем временем местные жители уверены, что это поджог.

Напомним, что ранее на Волыни во время драки со стрельбой пострадали полицейские. На помощь водителю-правонарушителю приехали пять человек, которые начали драку с полицейскими.

Также сообщалось, что на Полтавщине в ДТП погибла патрульная. Водитель Mercedes Sprinter совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом.

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Теги: Киев, полиция, пожар, поджог, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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