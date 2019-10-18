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"Киевского маньяка" поместили в психиатрическое учреждение

Комментариев: 1
Подозреваемому в серийных нападениях избрана мера пресечения в виде содержания в психиатрической больнице.
Суд выбрал задержанному меру пресечения
Суд выбрал задержанному меру пресечения
kyiv.gp.gov.ua

Мужчине, который подозреваются в совершении серии нападений на мужчин в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"... мужчине, который подозреваются в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение 18 октября 2019 года принял Днепровский райсуд Киева.

На данный момент мужчину подозревают в двух нападениях. В пресс-службе также отметили, что продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в серийных нападениях в столице.

Ранее Корреспондент сообщал, что в столичных жилых массивах Радужный и Воскресенка почти месяц орудовал маньяк, нападая с ножом на мужчин. По меньшей мере четверо мужчин стали его жертвами. Один мужчина погиб, трое были ранены.

 

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Теги: Киев, суд, маньяки, арест, нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alcoolique    18.10.2019, 21:23
Оценка:  +1
Alcoolique
самый гуманный суд...мать его.
жаль вышку отменили
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