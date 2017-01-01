Убийцу двух человек приговорили к пожизненному
Подольский райсуд Киева приговорил к пожизненному заключению мужчину, совершившего два убийства в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в пятницу, 18 октября.
"Судом присяжных к пожизненному лишению свободы приговорен 34-летний мужчина, уличенный в совершении двух умышленных убийств на территории столицы", - сказано в сообщении.
Злоумышленник 5 января 2016 года из-за бытового конфликта лишил жизни своего товарища, причинив ему множественные ножевые ранения.
Через несколько дней, 9 января, этот же человек с "особой жестокостью расправился" с другим своим знакомым, в квартире которого скрывался.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Выяснилось, что указанный граждан уже был ранее судим за покушение на убийство к девяти годам лишения свободы.
Напомним, что ранее жительница Львовщины получила пожизненное за тройное убийство. Женщина убила свою собутыльницу, ее семилетнюю дочь, а также соседку, ставшую случайной свидетельницей.
Также сообщалось, что в Днепре полицейский получил пожизненный срок. Мужчина угрожал одной из собственниц квартиры и выстрелил в голову прохожему, что вмешался.
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