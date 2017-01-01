Полиция задержала пьяного водителя с младенцем в машине

Количество алкоголя в его крови превышало допустимый лимит в 17 раз. Вместе с ним в машине был младенец. Как выяснила полиция, это была его дочь.

В Киеве полиция остановила 33-летнего водителя, который ехал в состоянии сильного алкогольного опьянения вместе с маленьким ребенком в машине. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в пятницу, 18 октября.

Уровень алкоголя в крови водителя превышал допустимую норму почти в 17 раз.

"Патрульные получили вызов от обеспокоенной гражданки: она стала очевидцем того, как мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и маленьким ребенком сел за руль автомобиля Volkswagen и уехал. Отрабатывая полученную информацию, на улице Николая Ушакова, патрульные обнаружили транспортное средство", - говорится в сообщении.

При общении с мужчиной копы обратили внимание на то, что водитель был нетрезв и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотеста Драгер. Прибор показал - 3,36 ‰, что почти в 17 раз превышает допустимую норму.

Также в салоне автомобиля находился младенец - дочь водителя.

На мужчину патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, а также сообщили о ситуации сотрудникам ювенальной превенции. На место происшествия прибыла жена и забрала дочь.

Напомним, что ранее во Львове пьяный водитель застрял в свежем бетоне. Автомобиль удалось вытащить из бетона лишь через несколько часов. Ни страховки, ни свидетельства о регистрации авто у водителя не оказалось.

Также сообщалось, что пьяный водитель в Сумах 30 метров тянул копа за машиной. Мужчина игнорировал требования об остановке, а когда полицейский пытался его задержать, водитель зажал его руку дверцей, и протащил за авто.

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