Полиция задержала пьяного водителя с младенцем в машине
В Киеве полиция остановила 33-летнего водителя, который ехал в состоянии сильного алкогольного опьянения вместе с маленьким ребенком в машине. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в пятницу, 18 октября.
Уровень алкоголя в крови водителя превышал допустимую норму почти в 17 раз.
"Патрульные получили вызов от обеспокоенной гражданки: она стала очевидцем того, как мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и маленьким ребенком сел за руль автомобиля Volkswagen и уехал. Отрабатывая полученную информацию, на улице Николая Ушакова, патрульные обнаружили транспортное средство", - говорится в сообщении.
При общении с мужчиной копы обратили внимание на то, что водитель был нетрезв и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотеста Драгер. Прибор показал - 3,36 ‰, что почти в 17 раз превышает допустимую норму.
Также в салоне автомобиля находился младенец - дочь водителя.
На мужчину патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, а также сообщили о ситуации сотрудникам ювенальной превенции. На место происшествия прибыла жена и забрала дочь.
Напомним, что ранее во Львове пьяный водитель застрял в свежем бетоне. Автомобиль удалось вытащить из бетона лишь через несколько часов. Ни страховки, ни свидетельства о регистрации авто у водителя не оказалось.
Также сообщалось, что пьяный водитель в Сумах 30 метров тянул копа за машиной. Мужчина игнорировал требования об остановке, а когда полицейский пытался его задержать, водитель зажал его руку дверцей, и протащил за авто.
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