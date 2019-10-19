"Слуга народа" предложил перераспределить налоги

Ткаченко предложил оставлять 60% налогов физлиц в городском бюджете Киева, потому что текущего бюджета недостаточно.

Народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко зарегистрировал законопроект № 2254 об изменении распределения налога на доходы физических лиц между госбюджетом и городским бюджетом Киева. Об этом он написал в Facebook в субботу, 19 октября.

По его словам, на сегодня 60% НДФЛ, собранных в Киеве, передаются в госбюджет. Так, в 2018 году Киев передал в бюджет Украины доходов от НДФЛ на сумму 27,3 млрд грн, а в бюджете города осталось 18,7 млрд грн.

"Считаю несправедливым такое распределение. В законопроекте мы предлагаем: 60% будет оставаться в Киеве, 40% - в госбюджет. Так же, как и в других городах страны. Киев не должен отдавать больше, ведь выполняет, кроме того, еще и столичную функцию", - заявил Ткаченко.

Он также указал, что в столице сосредоточено почти 12,5% населения Украины, которое ежедневно использует городские ресурсы, инфраструктуру и имущество. При этом город в запущенном состоянии, есть серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные и многие другие проблемы, которые с каждым годом усугубляются.

Также "слуга народа" перечислил насущные проблемы столицы, текущий бюджет которой с ними пока не справляется: снижение количества муниципального транспорта на 10%, аварийное состояние мостов через Днепр и всех дорог. Также почти не строятся новые станции метро. Подавляет Ткаченко и ситуация с садиками и школами, в которых катастрофически не хватает мест для детей.

"Это лишь некоторые из системных проблем Киева, которые нужно срочно решать. Ситуация настолько запущена, что текущий бюджет города не справится с такими задачами. Изменения в закон позволят получить дополнительные средства в бюджет", - подытожил депутат.

Напомним, что ранее в Слуге народа представили законопроект о Киеве. Закон презентовал Александр Ткаченко, который заявил, что этот закон должен дать "право на наслаждение от жизни в городе и его созерцания".

Также сообщалось, что "слуга народа" попросил у Киева восемь квартир. Богдан Торохтий попросил мэрию выделить своим помощникам восемь квартир в столице "в связи со служебной необходимостью".

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