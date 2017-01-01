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В Киеве подростки залезли на Южный мост ради фото

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Двум задержанным 12 и 13 лет, еще одному - 20. С верхушки моста подростков снимали сотрудники полиции.
В Киеве полиция задержала подростков, которые залезли на Южный мост ради фото
В Киеве полиция задержала подростков, которые залезли на Южный мост ради фото
facebook.com/kyivpatrol

Полиция задержала подростков, которые ради фото залезли на Южный мост в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы в субботу, 19 октября.

"Полицейским удалось добраться на верхушку моста, где они обнаружили троих неизвестных. Поскольку существовала реальная угроза жизни, инспекторам пришлось задерживать указанных лиц", - сказано в сообщении.

Правоохранители обнаружили, что двум задержанных ребятам 12 и 13 лет, а третьему - 20 лет.

"По словам детей, их товарищ хотел воплотить свою мечту, подняться на мост и сделай фото", - отметили в полиции.

На место происшествия приехали родители и инспекторы ювенальной полиции.

 

 

Напомним, что ранее в Одесской области подростки из-за замечания избили до смерти мужчину. 48-летнего мужчину нашли без сознания во дворе дома. Пострадавший был госпитализирован и спустя сутки умер.

Также сообщалось, что в запорожской школе подросток пытался задушить одноклассницу. Подросток нанес серию ударов кулаком девочке в голову, после чего начал ее душить. Одноклассники, находившиеся рядом не пытались остановить пытки, а лишь снимали происходящее на видео.

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Теги: Киев, мост, подростки, полиция, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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