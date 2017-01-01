В Киеве произошел пожар в жилом доме, есть жертва

В результате инцидента в квартире по улице Рокоссовского погиб 45-летний мужчина. Причины пожара устанавливают.

В Киеве произошел пожар в квартире многоэтажки facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в субботу, 19 октября, произошел пожар в квартире жилого дома. В результате инцидента погиб мужчина, сообщил КиевОперативный в Facebook.

Отмечается, что пожар случился около 22.00 на улице Рокоссовского 3-В. По информации портала, погибшему было около 45 лет. Причины происшествия устанавливают.

По словам соседей погибшего, в квартире постоянно происходили пьяные застолья.

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