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В Киеве произошел пожар в жилом доме, есть жертва

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В результате инцидента в квартире по улице Рокоссовского погиб 45-летний мужчина. Причины пожара устанавливают.
В Киеве произошел пожар в квартире многоэтажки
В Киеве произошел пожар в квартире многоэтажки
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в субботу, 19 октября, произошел пожар в квартире жилого дома. В результате инцидента погиб мужчина, сообщил КиевОперативный в Facebook.

Отмечается, что пожар случился около 22.00 на улице Рокоссовского 3-В. По информации портала, погибшему было около 45 лет. Причины происшествия устанавливают. 

По словам соседей погибшего, в квартире постоянно происходили пьяные застолья.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошел пожар в жилом доме, есть жертва

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Ранее сообщалось, что 17 октября в Дарницком районе Киева произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме.

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Теги: Киев, фото, квартира, пожар, погиб
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Источник: korrespondent.net

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