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В ДТП под Киевом погибла популярный мотоблогер

Комментариев: 18
Девушка на мотоцикле врезалась в автомобиль Volkswagen Golf. По дороге в больницу она скончалась.
Instagram-модель погибла в ДТП под Киевом
Instagram-модель погибла в ДТП под Киевом
fakty.ua

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На Гостомельской трассе под Киевом погибла в ДТП популярная Instagram-мотоблогер. Об этом 19 октября сообщил в Facebook портал dtp.kiev.ua.
 
Отмечается, что девушка на мотоцикле врезалась в автомобиль Volkswagen Golf, который стоял на обочине и начал движение.
 

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Пострадавшую успешно реанимировали на месте, однако спасти ее жизнь не удалось.
 
На страницу мотоблогера под ником @kuzavini в Instagram подписаны 72 тысячи человек. Большая часть постов сопровождалась фотографиями девушки с мотоциклами.
 
 

Напомним, в Хмельницком иностранец совершил ДТП, погиб ребенок.

 

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Теги: Киев, ДТП, смерть, фото, авария, модель, мотоцикл, блогер
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Комментариев (18)
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mark_demo    21.10.2019, 11:20
Оценка:  0
mark_demo
Да ладно пиздосброд,вы ещё скажите,что все участники дорожного движение ездят 60км в час. И в обще,читаем пункт 2.1
mark_demo    21.10.2019, 11:15
Оценка:  0
mark_demo
очень информативно,бигмир не перестаёт удивлять
WTF2_eбy_в_рот    20.10.2019, 18:00
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
хyегеры-бесполезный мусор. похyй на нее
jeksoncool    20.10.2019, 17:45
Оценка:  0
jeksoncool
Не жалко, эти твари достали всех! Пусть теперь родные купят еще новую машину пострадавшему, а ее похоронить как есть в костюме и сверху на нее положить мотоцикл и зарыть!
zadneprohodchik    20.10.2019, 12:43
Оценка:  +3
zadneprohodchik
Бывает, когда ты хруст
Зорян_и_Шкиряк    20.10.2019, 10:23
Оценка:  +8
Зорян_и_Шкиряк
Блогер - современная интерпретация слова "бездельник".
Люблю_Украину    20.10.2019, 10:29
Оценка:  +5
Люблю_Украину
богатый бездельник. Ведь бедному некогда блогерничать, ему надо работать что бы жить.
Зорян_и_Шкиряк    20.10.2019, 10:39
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Да-да! Именно так - богатый бездельник. Девку конечно жалко, хотя никакой социальной ценности она скорее всего не представляла.
Галина    20.10.2019, 12:05
Оценка:  -7
Галина
Свою ценность уже оценил ?
Мухоморище    20.10.2019, 10:07
Оценка:  +7
Мухоморище
Радует,что скоро зима и уши отдохнут от ревущего быдла на хрустиках.
Антибес    20.10.2019, 05:54
Оценка:  -4
Антибес
BMW S1000RR...Один из быстрейших серийных мотоциклов на планете и очень дорогой при этом.Похоже"консервовод" ;хотел развернуться через несколько полос,а мотоцикл въехал ему в бок по-касательной...Жаль девушку.
Люблю_Украину    20.10.2019, 10:00
Оценка:  +9
Люблю_Украину
а с какой скоростью она ехала напишите сначала. Консерв завод по правилам имеет право рассчитывать что хрустики ездят где надо 50, а где надо 90. Это именно те скорости в городе и на трассе, при которых водитель консервы понимает куда смотреть и что ждать. Все остальное уже на удачу хрустов
Media-sapiens    20.10.2019, 10:28
Оценка:  +4
Media-sapiens
Тормозного следа не видно, повреждения не особо значительные, разлетелись ТС не далеко, а точнее - почти и не разлетелись (тем более, для удара по касательной).
Просто в один обьект повышенной опасности приехал другой... Неоправданно завышенной опасности, и хрупкое женское тельце этого не выдержало.
Media-sapiens    20.10.2019, 10:06
Оценка:  +5
Media-sapiens
А водила бы консерву - отделалась бы такой же вмятиной, только спереди...
Действительно жаль что адреналиновое увлечение и бабло настолько могут укоротить человеку жизнь...
Галина    20.10.2019, 12:07
Оценка:  -4
Галина
Тут вопрос - ее не пропустили или дистанцию не выдержала ? Как то не понятно новость подана.
Media-sapiens    20.10.2019, 12:29
Оценка:  +3
Media-sapiens
В вопросе жизни и смерти в таком ДТП без вариантов прав/виноват она бы выжила если бы вместо двухколесного средства для самоустранения, водила бы полноценное четырехколесное ТС.
zadneprohodchik    20.10.2019, 12:44
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Всмысле пропустили если она в бочину вьехала превышение как минимум оттого и зажмурилась
Media-sapiens    20.10.2019, 10:06
Оценка:  +4
Media-sapiens
А водила бы консерву - отделалась бы такой же вмятиной, только спереди...
Действительно жаль что адреналиновое увлечение и бабло настолько могут укоротить человеку жизнь...
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