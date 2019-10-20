В ДТП под Киевом погибла популярный мотоблогер

Девушка на мотоцикле врезалась в автомобиль Volkswagen Golf. По дороге в больницу она скончалась.

Instagram-модель погибла в ДТП под Киевом fakty.ua

Читай также: В Киеве столкнулись два такси, есть пострадавшие На Гостомельской трассе под Киевом погибла в ДТП популярная Instagram-мотоблогер. Об этом 19 октября На Гостомельской трассе под Киевом погибла в ДТП популярная Instagram-мотоблогер. Об этом 19 октября сообщил в Facebook портал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что девушка на мотоцикле врезалась в автомобиль Volkswagen Golf, который стоял на обочине и начал движение.

Читай также: Президент Филиппин упал с мотоцикла и получил травмы Пострадавшую успешно реанимировали на месте, однако спасти ее жизнь не удалось. Пострадавшую успешно реанимировали на месте, однако спасти ее жизнь не удалось.

На страницу мотоблогера под ником @kuzavini в Instagram подписаны 72 тысячи человек. Большая часть постов сопровождалась фотографиями девушки с мотоциклами.