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В Киеве мужчина закурил и умер возле детской площадки

Комментариев: 1
Погибший пожаловался знакомому, что плохо себя чувствует. Предварительно, у него оторвался тромб.
Точную причину смерти установят после вскрытия
Точную причину смерти установят после вскрытия
Информатор

В Киеве на улице Никольско-Слободской произошел смертельный инцидент. Мужчина шел домой с работы, закурил сигарету и упал. Он умер до приезда скорой, сообщил накануне Информатор.

"Жители соседних домой знали мужчину, он работал дворником и жил неподалеку. Днем 19 октября погибший возвращался с работы, остановился возле детской площадки, чтобы закурить и поздоровался со знакомым, после чего сообщил, что плохо себя чувствует. Собеседник посоветовал мужчине бросить сигарету, но он сказал, что выкурит половину", – говорится в сообщении.

Спустя очень короткий промежуток времени дворник упал. Люди попытались оказать ему первую помощь и вызвали медиков. Но мужчина скончался до приезда скорой. Предварительно, у погибшего оторвался тромб.

На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Точную причину смерти установят после вскрытия.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве мужчина закурил и умер возле детской площадки

Ранее в Дарницком районе Киева избитый мужчина попросил у прохожих сигарету и вскоре умер. При мужчине нашли записку с именем Лена и номером телефона. Эта женщина помогла полиции установить личность погибшего.

Также сообщалось, что в центре Днепра нашли труп женщины без головы.

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Теги: Киев, смерть, видео, фото, полиция, мужчина, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    20.10.2019, 08:14
Оценка:  -1
Антибес
Все курильщики должны последовать его примеру.И как можно скорее!
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