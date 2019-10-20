В Киеве мужчина закурил и умер возле детской площадки

Погибший пожаловался знакомому, что плохо себя чувствует. Предварительно, у него оторвался тромб.

В Киеве на улице Никольско-Слободской произошел смертельный инцидент. Мужчина шел домой с работы, закурил сигарету и упал. Он умер до приезда скорой, сообщил накануне Информатор.

"Жители соседних домой знали мужчину, он работал дворником и жил неподалеку. Днем 19 октября погибший возвращался с работы, остановился возле детской площадки, чтобы закурить и поздоровался со знакомым, после чего сообщил, что плохо себя чувствует. Собеседник посоветовал мужчине бросить сигарету, но он сказал, что выкурит половину", – говорится в сообщении.

Спустя очень короткий промежуток времени дворник упал. Люди попытались оказать ему первую помощь и вызвали медиков. Но мужчина скончался до приезда скорой. Предварительно, у погибшего оторвался тромб.

На месте работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Точную причину смерти установят после вскрытия.

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Ранее в Дарницком районе Киева избитый мужчина попросил у прохожих сигарету и вскоре умер. При мужчине нашли записку с именем Лена и номером телефона. Эта женщина помогла полиции установить личность погибшего.

Также сообщалось, что в центре Днепра нашли труп женщины без головы.

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