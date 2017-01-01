"Шулявский мост": В Киеве снова перекрыли движение
Соответствующее сообщение появилось на сайте КГГА.
В связи со строительством Шулявского путепровода движение по проспекту Победы будет ограничено с 07:00 20 октября и до понедельника.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
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“Ориентировочно перекрытие продлится до утра понедельника, 21 октября. Приносим извинения за временные неудобства!“ – говорится в сообщении.
Ранее Кличко объяснил рекордную стоимость Шулявского моста. Мер Киева пояснил, почему цена реконструкции возросла до более миллиарда гривен.
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