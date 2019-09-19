Стали известны подробности о погибшей байкерше в Киеве

ДТП случилось вчера вечером 19 октября. Девушка на мотоцикле столкнулась с Volkswagen и погибла.

Погибшей был всего 41 год Инстаграм

В субботу, 19 октября, в Киеве на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием мотоцикла BMW и авто Volkswagen Golf. В результате аварии владелицу мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где она и умерла. Водитель авто получил сотрясение мозга.

Об этом сообщает Информатор.

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“По предварительной информации, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны Киева. В момент выезда с обочины на проезжую часть мотоцикл въехал в бок Volkswagen. Обоих водителей оперативно доставили в больницу. Водитель мотоцикла скончалась от полученных травм в медучреждении“ – говорится в сообщении.

Известно, что 41-летняя погибшая Елена была блогером. На страницу девушки в Instagram подписаны 72 тысячи человек.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве столкнулись два такси, есть пострадавшие.

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