"Ліпше умерти раз, умерти гордо": Киевский губернатор подал в отставку
Губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в Facebook.
Соответствующее заявление датировано 20 октября.
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“Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации“, - написано в документе.
Также Бно-Айриян процитировал украинского писателя Ивана Багряного.
Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі - морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти
Это отрывок из романа Багряного Сад Гефсиманский.
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Ранее сообщалось о том, что киевский губернатор отчитался о первых 100 днях работы. Он был назначен президентом Владимиром Зеленским 10 июля.
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