"Ліпше умерти раз, умерти гордо": Киевский губернатор подал в отставку

Глава Киевской областной администрации процитировал Ивана Багряного и подал в отставку.

Губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в Facebook.

Соответствующее заявление датировано 20 октября.

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“Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации“, - написано в документе.

Также Бно-Айриян процитировал украинского писателя Ивана Багряного.

Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі - морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти

Это отрывок из романа Багряного Сад Гефсиманский.

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Ранее сообщалось о том, что киевский губернатор отчитался о первых 100 днях работы. Он был назначен президентом Владимиром Зеленским 10 июля.

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