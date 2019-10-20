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"Ліпше умерти раз, умерти гордо": Киевский губернатор подал в отставку

Комментариев: 2
Глава Киевской областной администрации процитировал Ивана Багряного и подал в отставку.
Глава Киевской областной администрации
Глава Киевской областной администрации
Фейсбук

Губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в Facebook.

Соответствующее заявление датировано 20 октября.

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“Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации“, - написано в документе.

Также Бно-Айриян процитировал украинского писателя Ивана Багряного.

Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі - морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти

Это отрывок из романа Багряного Сад Гефсиманский.

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Ранее сообщалось о том, что киевский губернатор отчитался о первых 100 днях работы. Он был назначен президентом Владимиром Зеленским 10 июля.

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Теги: Михаил Бно-Айриян, губернатор, Киев, отставка
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Комментариев (3)
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WTF2_сосет_хyй    20.10.2019, 13:12
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
да побыстрее вы уже "гордо" повыздыхайте, срагули eбaные, и перестаньте вонять наконец
Адекваты    20.10.2019, 12:53
Оценка:  +1
Адекваты
И что же он натворил,что Зе его через 100 дней снял?? Рожа у него уж больно довольная)))
Media-sapiens    20.10.2019, 12:48
Оценка:  +1
Media-sapiens
"Якщо куля в лоб, то куля в лоб!"
Знаем мы таких гордых и достойных...
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