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Мороз и снег: Синоптики предупредили о похолодании в Киеве

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Теплое "бабье лето" вскоре сменится холодом и морозом – предупреждают синоптики.
Уже 1 ноября в Киеве может пойти снег
Уже 1 ноября в Киеве может пойти снег
depositphotos.com

Синоптики предупредили о снижении температуры в столице в ближайшие выходные на 5 градусов. Согласно прогнозу, в следующие субботу и воскресенье температура воздуха составит 10-13 градусов. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.

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С 28 октября температура будет постепенно снижаться, начнутся дожди. Уже в начале ноября ожидаются первые заморозки. Итак, 1 ноября пойдет снег. Также возможны дневные морозы до -1 градуса, а ночью и вовсе температура упадет до зимних -7.

Прогноз погоды на ближайший месяц в Киеве
Прогноз погоды на ближайший месяц в Киеве
Скриншот сайта

Напомним, сентябрь-2019 побил температурный рекорд на планете. Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошедшем сентябре была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век.

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Теги: погода, Киев, мороз, снег
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