В ресторанах Киева орудуют ловкие воровки: появилось видео

Женщины обокрали мужчину за несколько секунд.

В Киеве разыскивают двух женщин, которые обокрали мужчину в ресторане “Черноморка”. Видео дерзкого ограбления появилось в паблике Киев Оперативный.

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Ловкие аферистки быстро вытащили 5 тысяч гривен в заведении "Черноморка". При этом не сообщается, в каком именно заведении сети ресторанов “Черноморка” произошел этот инцидент.

Внимание! Розыск! Разыскиваются две дамы, изображенные на видео, которые вчера в кафе "Черноморка" похитили из мужской сумки более 5 тыс. гривен. Может, кто их знает? - пишет автор публикации.

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Также в паблике опубликовали видео, на котором запечатлен сам момент дерзкого ограбления. Комментаторы отметили, что женщины настоящие профессионалы своего дела.

Напомним, на одесском пляже "Ланжерон" девушки отравили дальнобойщиков: один скончался. Задержанным подозреваемым 23 и 28 лет.

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