Петиция: Киевляне требуют сохранить жетоны для проезда в метро

Фактически столицу не полностью подготовили к переходу на электронную систему.

Переход на Е-билет и QR-код себя не оправдали Кивский метрополитен

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В мэрию обратились с инициативой сохранить жетоны в городской подземке до 1 ноября 2020 года.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

“Задолго до сегодняшнего дня киевлян кормили обещаниями об очень удобном и эффективном способе оплаты проезда в коммунальном транспорте, но фактически не подготовили город к переходу на электронную систему. Считаю, что старая система оплаты проезда должна действовать хотя бы до того момента, пока Киев не будет на 100% готов к переходу на Е-билет и QR-код“, - отмечается в петиции.

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Напомним, чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 000 голосов за 90 дней.

Ранее неоднократно транспортный коллапс возникал на отдельных станциях метро.

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