В Киеве педофил напал на первоклассника в школьном туалете

Ребенок ударил мужчину, который напал на него в туалете одной из школ Киева. После этого мальчику удалось сбежать.

В Киевской школе педофил напал на первоклассника в туалете. Об этом на своей странице в соцсети сообщила блогер Анастасия Григорук.

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Автор поста уточнила, что пострадавший малыш - ее брат, а инцидент произошел в столичной школе №123 в Подольском районе Киева. При этом администрация учебного заведения просила не поднимать шум по поводу инцидента.

Чувак стоял в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полезла к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить м@дака по рукам и убежать. Прикол в том, что сегодня директор школы, учителя и все-все-все, мало того, что не признались родителям в произошедшем, так еще и сказали “не фантазировать, не сгущать краски и не придавать это огласке, - говорится в сообщении.

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Также Анастасия Григорук опубликовала скрин с камеры наблюдения с изображением злоумышленника, который, по ее словам, уже успел “отметиться“ и в другой школе.

При просмотре камер получилось опознать. Более того, оказалось, что вчера он “отметился“ еще в одной школе. Правда, там учителя более сообразительные. Они смогли поймать его, - сообщила блогер, отметив, что пока учителя ждали полицию, злоумышленник сбежал.

Напомним, под Днепром бывший зек изнасиловал 5-летнюю девочку. 32-летний насильник арестован.

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