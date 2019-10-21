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В центре Киева повесился молодой парень

Комментариев: 1
На вид погибшему 20 лет.
Личность парня не установлена
Личность парня не установлена
Информатор

В Киеве возле общежития №3 Киевского национального университета культуры и искусств, который расположен на улице Евгения Коновальца, 36а, нашли тело молодого человека с петлей на шее.

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Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

По информации журналистов, парень повесился на дереве. Его нашли сегодня около 8 часов утра.

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На данный момент личность погибшего не установлена. Известно только то, что на вид парню около 20 лет. Есть предположения, что парень был студентом вуза, возле общежития которого обнаружили его труп.

На данный момент полиция проводит следственно-оперативные действия. На теле не обнаружено следов насильственной смерти, копы подозревают, что это было самоубийство.

Напомним, в Борисполе повесился 12-летний мальчик. Обстоятельства трагедии проверяет киберполиция.

 

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Теги: самоубийство, суицид, Киев, столица
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Комментариев (1)
Антибес    21.10.2019, 12:38
Оценка:  -1
Антибес
Мало того что население нашей охреНэньки уменьшается стахановскими темпами"благодаря"смерт ности от болезней.Так ещё и десятки тысяч погибших в ДТП,погибших в результате несчастного случая и самоубийц,способствуют этому вымиранию...
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