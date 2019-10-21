В центре Киева повесился молодой парень

На вид погибшему 20 лет.

В Киеве возле общежития №3 Киевского национального университета культуры и искусств, который расположен на улице Евгения Коновальца, 36а, нашли тело молодого человека с петлей на шее.

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Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

По информации журналистов, парень повесился на дереве. Его нашли сегодня около 8 часов утра.

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На данный момент личность погибшего не установлена. Известно только то, что на вид парню около 20 лет. Есть предположения, что парень был студентом вуза, возле общежития которого обнаружили его труп.

На данный момент полиция проводит следственно-оперативные действия. На теле не обнаружено следов насильственной смерти, копы подозревают, что это было самоубийство.

Напомним, в Борисполе повесился 12-летний мальчик. Обстоятельства трагедии проверяет киберполиция.

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