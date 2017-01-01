"Ничего аномального" — Гончарук о загрязнении воздуха в Киеве

В правительстве уверяют, что не имеют данных, подтверждающих сильное загрязнение, но обещают проверить.

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Кабинет министров не располагает официальными данными об аномальном загрязнении воздуха в Киеве или других регионах. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина.

Комментируя ранее появившиеся сообщения о том, что в Киеве якобы наблюдается аномальное загрязнение воздуха, глава правительства сообщил следующее:

Предварительно, мне доложили, что, по официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается. Качество воздуха находится в пределах ПДК. Но с учетом того, что информация появилась, мы разбираемся и в ближайшее время выйдем с отдельной коммуникацией. Официального подтверждения и данных, которые бы давали возможность говорить, что с воздухом что-то не так, у меня нет, - заявил Гончарук.

Напомним, в Киеве начала работу онлайн-платформа, позволяющая в реальном времени отслеживать уровень загрязнения воздуха в разных частях города. Анализ проводится по 8 важнейшим показателям.

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