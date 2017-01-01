В Николаеве в мусорнике нашли человеческий череп
В Николаеве в урне для мусора возле остановки общественного транспорта обнаружили человеческий череп, похожий на настоящий.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
Читай также: В Одесской области нашли расстрелянного мужчину в карьере
“О находке в урне возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центральный в полицию сообщили жители города. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. По предварительным выводам, человеческий череп является древним“, - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли череп и направят на экспертизу.
Как сообщалось в марте, в Киеве возле вокзала обнаружили человеческие кости.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram