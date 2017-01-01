В Николаеве в мусорнике нашли человеческий череп

Находка оказалась довольно древней.

В Николаеве в урне для мусора возле остановки общественного транспорта обнаружили человеческий череп, похожий на настоящий.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

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“О находке в урне возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центральный в полицию сообщили жители города. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. По предварительным выводам, человеческий череп является древним“, - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли череп и направят на экспертизу.

Правоохранители изъяли череп news.pn

Как сообщалось в марте, в Киеве возле вокзала обнаружили человеческие кости.

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