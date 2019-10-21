В КГГА нашли причину загрязнения воздуха в Киеве

Во всем виноваты пробки и сожженные листья.

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В Киеве фиксируется превышение количества опасных веществ в воздухе вдоль проезжих частей со скоплением автотранспорта. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук во время пресс-конференции.

По словам Ткачука, загрязнение воздуха в Киеве фиксируют в местах, где наблюдаются большие пробки.

Сегодня мы выезжали в Голосеевский район на окружную дорогу - превышение выявляют только вдоль скопления транспорта на проезжей части. Превышение связано с продуктами горения - это могут быть формальдегиды, диоксиды азота и СО. Но все превышения выявляются только вдоль пробок. По информации Санэпидемстанции, она постоянно фиксирует превышение концентрации продуктов горения в местах, где есть большое скопление автотранспорта - Бессарабка, проспект Победы и так далее, - сообщил он.

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В целом же по Киеву превышение уровня загрязнения является незначительным, говорит начальник отдела природопользования и контроля управления экологи и природных ресурсов КГГА Александр Савченко:

В сети распространилась информация о том, что загрязнение превышает в десятки сотни раз по оксиду углерода. У нас по информации Центральной геофизической лаборатории на 18 октября по Киеву на точках наблюдения CO превышений не было. Кроме проспекта Победы, там при предельно допустимой концентрации 3 мг/м куб. превышение было на 3,5%. Значительных превышений нет. Это обычная для данного времени года ситуация, когда есть температурная инверсия, в пригрунтовом слое накапливаются вредные вещества от транспорта, выбросов предприятий и сжигания листьев, - пояснил он.

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По словам Савченко, несмотря на запрет сжигания листьев, в течение всех выходных на дачах вокруг Киеве люди сжигали листья на приусадебных участках, что также отразилось на общей атмосферной ситуации в столице.

Напомним, в правительстве заявили, что им ничего не известно о значительных превышениях уровня загрязнения воздуха.

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