В Киеве задержали мужчину за развращение детей в школьных туалетах

Полицейские задержали подозреваемого в проникновении в школьный туалет и домогательствах к детям.

В Киеве разоблачили мужчину, который развращал малолетних детей в помещениях школ. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"В Подольское управление полиции обратилась директор школы с сообщением о том, что неизвестный проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика. На место происшествия сразу прибыли работники сектора ювенальной превенции", - говорится в сообщении.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, во время беседы с работниками школы, учащимися и родителями ребенка "детским" полицейским удалось установить, что правонарушитель, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, в присутствии 6-летнего ребенка обнажил свой половой орган и пытался совершить развратные действия.

Как отмечается, мальчик оттолкнул незнакомца и выбежал в коридор.

"В то же время в полицию обратились родители ученика другой школы с заявлением о том, что в тот день при аналогичных обстоятельствах неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении их 8-летнего сына. Школьник сразу покинул туалетную комнату, а мужчина скрылся", - добавил начальник управления полиции.

В свою очередь сестра первоклассника написала на своей странице в Facebook, что учителя и директор школы №123, где произошел второй инцидент, призвали "не фантазировать, не сгущать краски и не придавать этому огласки".

В настоящее время злоумышленника задержали. Им оказался 28-летний местный житель, который к уголовной ответственности ранее не привлекался. Правоохранители проверяют показания заявителей и задержанного, а также устанавливают все обстоятельства событий. Также подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

"По указанным фактам начато уголовное производство по части четвертой статьи 152 (Изнасилование) и частью второй статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - подчеркнул Ищенко.

Ранее сообщалось, что первоклассник дал отпор педофилу в школьном туалете. Ребенок ударил мужчину, который напал на него в туалете одной из школ Киева. После этого мальчику удалось сбежать.

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