От тотального перехода на е-билет городские власти решили временно отказаться.

Жетоны и бумажные билеты останутся в Киеве еще минимум на год metro.kiev.ua

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Переход на единый электронный билет в Киеве отложен минимум на год. Об сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в комментарии “Сегодня“.

По словам Назарова, намеченный на конец октября полный переход на билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки не состоится. Жетоны в метро и бумажные билеты в наземном транспорте пока будут использоваться и в дальнейшем:

Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года, - сказал он.

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Назаров также отметил, что систему е-билета необходимо дорабатывать. Во-первых, до сих пор не все автоматы по их продаже подключены. Во-вторых, система уже давала сбои, и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро.

Напомним, киевляне обратились в мэрию с петицией. Жители города требуют сохранить жетоны для проезда в метро.

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