В Киеве автомойщик угнал авто клиента

Мужчину уже задержали.

Столичные копы задержали сотрудника автомобильной мойки, который угнал машину своего клиента. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Сообщается, что мужчина во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полицию обратился случайный прохожий. Он сообщил копам, что мимо него промчался автомобиль, из которого выпала сумка с документами. Именно по этим документам удалось найти владельца авто.

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Затем оказалось, что мужчина оставил машину на автомойке. Оттуда ее угнал пьяный сотрудник мойки. Уже через несколько часов угонщика задержали. Он сам привез автомобиль обратно на мойку после прогулки ночным Киевом. На автомобиле обнаружены многочисленные повреждения.

Автомобиль был поврежден полиция Киева

Работник мойки оказался уроженцем Полтавской области. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал, но сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве с погоней задержали пьяного работника СТО на чужой машине. Тест на наличие алкоголя в крови показал 1,43 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму более чем в 7 раз.

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