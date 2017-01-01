На улице Пушкинской в столице взорвалась граната, в результате инцидента погибли два человека.



В центре Киева вечером во вторник, 22 октября, произошел взрыв. По предварительным данным, на улице Пушкинской взорвалась граната. Сообщается о двух погибших.









Cмотрите фотогалерею: В центре Киева прогремел взрыв: есть жертвы



По словам очевидцев, мужчины же, которые погибли, сидели на ступеньках бара и крутили в руках гранату. В один момент снаряд выпал из рук и сдетонировал. Также по предварительной информации, один из погибших был участником АТО на Донбассе. По словам очевидцев, мужчины же, которые погибли, сидели на ступеньках бара и крутили в руках гранату. В один момент снаряд выпал из рук и сдетонировал. Также по предварительной информации, один из погибших был участником АТО на Донбассе. Отмечается, что один житель столицы погиб на месте. Второго забрала карета скорой помощи, однако по пути он скончался от полученных ранений.









"Серьезный взрыв только что произошел в центре города – по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", – говорится в сообщении Киев Оперативный в Facebook.

Правозащитник Алексей Малютин сообщил, что взрыв произошел на Пушкинской 34, два человека погибли.











На место ЧП прибыли полицейские и три кареты скорой помощи. Вызвали также взрывотехников.



На Ровенском химпредприятии произошел взрыв



Напомним, ранее на Лукьяновке в одной из квартир "Проходящая мимо девушка получила осколочные ранения. Два парня сидели на ступеньках и крутили гранату", - написал он на своей странице в Facebook.На место ЧП прибыли полицейские и три кареты скорой помощи. Вызвали также взрывотехников.Напомним, ранее на Лукьяновке в одной из квартир произошел взрыв – на пятом этаже от мощной взрывной волны вылетели окна. В результате инцидента пострадал мужчина.

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