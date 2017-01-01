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Взрыв в Киеве: полиция расследует инцидент как умышленное убийство

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Гибель двух человек в результате взрыва гранаты в центре столицы полиция будет расследовать как умышленное убийство.
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв
скриншот


Гибель двух человек в результате взрыва в центре Киева 22 октября полиция будет расследовать как умышленное убийство, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУМВД Киева Германа Приступу.

Приступа подтвердил, что один из погибших, 1966 года рождения, бывший морской пехотинец, который служил в АТО.

Второй погибший – охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

Представитель полиции Киева также уточнил, что пострадавшая женщина находилась от места происшествия в 30 метрах и получила легкие телесные повреждения, ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей.

Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, девушка получила ранения. Как стало известно, в результате взрыва погиб бывший морской пехотинец Виктор Дегтярев. 

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Теги: Киев, взрыв, жертвы, граната
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Источник: korrespondent.net

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