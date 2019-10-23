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Взрыв в Киеве: Полиция расследует инцидент как умышленное убийство ветерана АТО

Комментариев: 2
На улице Пушкинской в столице взорвалась граната, в результате инцидента погибли два человека.
Взрыв в Киеве: Полиция расследует инцидент как умышленное убийство ветерана АТО
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • В Киеве прогремел взрыв
  • В Киеве прогремел взрыв
  • В Киеве прогремел взрыв
  • В Киеве прогремел взрыв
  • В Киеве прогремел взрыв
  • В Киеве прогремел взрыв
  • В Киеве прогремел взрыв
Взрыв в Киеве: Полиция расследует инцидент как умышленное убийство ветерана АТО
В Киеве прогремел взрыв
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Гибель двух человек в результате взрыва в центре Киева 22 октября полиция будет расследовать как умышленное убийство, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУМВД Киева Германа Приступу.

Приступа подтвердил, что один из погибших, 1966 года рождения, бывший морской пехотинец, который служил в АТО.

Второй погибший – охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

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Представитель полиции Киева также уточнил, что пострадавшая женщина находилась от места происшествия в 30 метрах и получила легкие телесные повреждения, ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей.

Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, девушка получила ранения. Как стало известно, в результате взрыва погиб бывший морской пехотинец Виктор Дегтярев. 

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Теги: Киев, взрыв, жертвы, граната
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Комментариев (2)
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T-REX2    23.10.2019, 09:08
Оценка:  +1
T-REX2
Так граната была в руках атовца,кто кого умыслил
Пaночка    23.10.2019, 07:56
Оценка:  -1
Пaночка
Всі давно звикли що пiдори з АТО вбивають мирних мешканців.Бо саме цім вони полюбляли займатися на окупованих ними територіях Донбасу.
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