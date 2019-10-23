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Взрыв в Киеве: Полная картина на текущий момент

Комментариев: 7
В полиции полагают, что погибшие были знакомы между собой.
Взрыв в Киеве: Полная картина на текущий момент
© kyiv.npu.gov.ua
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Взрыв в Киеве: Полная картина на текущий момент
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Поздно вечером во вторник, 22 октября, в квартале от Крещатика ветеран АТО взорвал гранату. На месте погибли двое мужчин, а осколок ранил девушку, проходившую мимо. Издание “Страна“ собрало всю информацию о данном происшествии, известную к настоящему времени.

 

Что произошло?

По данным полиции, взрыв прогремел около 23:00 у бара “Пророк“ по улице Пушкинской, 34. На место ЧП выехали взрывотехники и врачи. Замначальник ГУМВД Киева Герман Приступа подтвердил информацию, что причиной взрыва стала граната и сообщил, что одним из погибших оказался ветеран АТО, а второй погибший - охранник офисного здания, рядом с которым произошел взрыв.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Открыто производство по статье “Умышленное убийство“.

По словам очевидцев, граната взорвалась у двух мужчин, которые сидели на ступеньках бара “Пророк“. Один из них возвратился из АТО. Известно, что перед взрывом они держали гранату в руках. Ранения, которые получили оба, оказались несовместимыми с жизнью. У пострадавшей девушки, которая проходила рядом, осколочное ранение, ее увезла скорая помощь.

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По информации журналистов, один мужчина скончался сразу, второй умер в машине “скорой“. Место происшествия оцепили, чтобы полицейские смогли провести следственные действия.

 

Что известно о жертвах взрыва?

Одним из погибших оказался 53-летний Виктор Дегтярев, ветеран АТО с позывным Сенсей, который проходил службу на Донбассе с 2014 года. Он был командиром группы “Купол“ батальона “Донбасс“. У него осталось четверо детей.

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“Сенсей“ до начала АТО был членом “Союза морской пехоты“ Украины. Он воевал в Африке и до войны на Донбассе был тренером боевых искусств. Также увлекался йогой.

По данным СМИ, у Дегтярева не было двух пальцев. Кстати, он родом из России (Якутск). Причем родители у него остались в РФ, сейчас они проживают в Ульяновске.

“Сенсей“ говорил, что не общается со своим братом из-за разногласий в политике. И обещал “пристрелить“ своих племянников, которые служат в российской армии.

Если Россия с Украиной помирятся, то и мы помиримся. Я сказал своим племянникам, которые служат в ульяновском ВДВ, что если я их здесь увижу - пристрелю. Пусть пишут рапорта и уходят со службы, - говорил Дегтярев.

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В 2014 году он попал в батальон к Семенченко. Участвовал в штурме Попасной и был в Иловайском котле.

Вместе с “Сенсеем“ погиб 42-летний охранник заведения Михаил Никитин, расположенного рядом. Он получил смертельное ранение. Пострадавшая девушка, по словам Приступы, имеет легкие телесные повреждения. Угроза ее жизни отсутствует.

Полиция уже изъяла видео с камер наблюдения и изучают его, также опрашивают свидетелей.

Мы видим, что они разговаривали судя по видео, явного конфликта не было, - рассказал замначальник ГУМВД Киева Герман Приступа.

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Начальник полиции Киева Андрей Крищенко позднее заявил, что погибшие были между собой знакомы.

Военный журналист Сергей Тищенко с позывным Дровосек написал, что пока не понимает, почему произошел взрыв и выразил соболезнования в связи с гибелью Сенсея, написав, что “страна потеряла живую легенду“.

Очевидцы пишут, что услышали звук, будто лопнул шарик, после чего раздался мощный взрыв.

Видео полиции с места происшествия:

Видео канала “Информатор Киев“:

Архивное видео с пресс-конференции погибшего Виктора Дегтярева:

Напомним, в ночь на 23 октября в центре Киева прогремел взрыв, в котором погиб участник АТО. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.​

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Теги: взрыв, ветеран АТО, смерть, граната, полиция
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Комментариев (7)
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Зарин_и_Зоман    23.10.2019, 12:02
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
А этот "Сенсей" то оказывается упоротый обморок! Так что сочтём произошедшее промыслом божьим, а бухаловку из "Пророка" переименуем в "Порок".
sv_sim    23.10.2019, 11:53
Оценка:  +4
sv_sim
Военный журналист Сергей Тищенко с позывным Дровосек написал, что пока не понимает, почему произошел взрыв
Только полный отморозок таскает с собой гранату, ВОТ что произошло. Не ищите черную кошку
VikaGraum    23.10.2019, 12:04
Оценка:  +1
VikaGraum
Да тут не "отморозок". Вспомните "вьетнамский" синдром, "афганский", "чеченский", "иракский"... Люди, возвращающиеся из "горячих" точек, не всегда быстро и успешно проходят социальную адаптацию к мирной жизни. И с оружием, как правило, не расстаются. А психика-то расшатана....
Зарин_и_Зоман    23.10.2019, 12:13
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Вывод: граната - друг дегенерата.
Не так ли, Виктория?
VikaGraum    23.10.2019, 12:20
Оценка:  +1
VikaGraum
Изначальная ошибка в том моменте, когда человек принял решение/согласился/смирился с тем, что он поедет в зону боевых действий. Выходы есть всегда. Если бы люди отказывались воевать, войн бы не было. Это звучит как утопия, я знаю.
VikaGraum    23.10.2019, 12:24
Оценка:  +1
VikaGraum
Кроме того, когда человек совершает убийство (я не про несчастный случай или ДТП, я про намеренное убийство своими руками, пусть и как самооборона), ломается психологический барьер. Жизнь, как чужая, так и своя, уже не ценится так, как до этого. Я знаю, о чем пишу.
Зарин_и_Зоман    23.10.2019, 12:24
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Да, Вы правы. Но война - ода из форм насилия, а насилие лежит в природе существования всех живых организмов. Так что, увы!..
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