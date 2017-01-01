Киев по уровню загрязнения переплюнул Пекин

Показатели, которые сегодня зафиксированы в столице, наносят вред здоровью.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве на проспекте Науки оценивают в 175 единиц. Об этом сообщает ресурс AirVisual, который мониторит загрязнения воздуха в столицах мира.

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Судя по этой информации, результат загрязнения воздуха в Киеве превышает уровень загрязнения воздуха в Пекине на 15 отметок.

Ресурс предупреждает, что такие показатели загрязнения воздуха могут нанести вред человеческому здоровью.

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Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве также зафиксирован на бульваре Перова (145 единиц) и массиве Радужный (122 единицы). Норма общего индекса загрязнения составляет от 0 до 50 единиц.

Возглавляют рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) - 203 и Дели (Индия) - 190.

Напомним, резкое ухудшение воздуха в Киеве является обычным осенним смогом. Сейчас в небе над столицей можно видеть “обычные концентрации загрязняющих веществ“.

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