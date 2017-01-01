В столичном супермаркете засняли крысу, гуляющую по залу

Работники магазина уверяют, что грызуны живут у них целой семьей.

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В одном из столичных супермаркетов заметили бегавшую по торговому залу крысу. Об инциденте рассказал на своей странице в Facebook журналист Антон Страшко. Он же и опубликовал соответствующее видео.

По его словам, антисанитарное животное обитает в одном из магазинов сети Фуршет.

Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из ряда к другому ряду. Сбил ее немного, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел. Затем в коробку с печеньем. Работники сказали, что у них живет не одна крыса, а целая семья — более пяти, — рассказал журналист.

Пользователи Фейсбука тут же сопроводили новость едкими комментариями:

“Ну шел крысенок по своим крысиным делам, от стресса встречи с тобой в алкогольный отдел побежал и детям за печеньками.“ “Не бойтесь, она чистая и не кусается,“ – шутят люди.

Напомним, в супермаркете на Осокорках подрались покупатели. “Драка за более спелый фрукт“, – подписали видео разборок.

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