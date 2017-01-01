В Киеве на месте "синей руки" установили ледяную рысь

Основной задумкой было показать быстротечность исчезновения этого вида животных.

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В Киеве установили ледяную скульптуру рыси, для того, чтобы обратить внимание людей на угрозу вымирания уникальной карпатской рыси. Их осталось менее 500 особей.

Об этом сообщает “Страна“.

“Цель инсталляции обратить внимание на исчезновение популяции карпатской рыси. Их осталось меньше 500 и они могут вскоре исчезнуть. Скульптура сделана со льда, потому что основной задумкой было показать быстротечность исчезновения, так как при сегодняшней погоде инсталляция продержится всего 3 дня“, - сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Кроме того, позже планируется сделать железную рысь в Моршине.

Рысь - исчезающий вид животных strana.ua

Ледяная скульптура установлена на бульваре Тараса Шевченко возле разрушенного памятника Ленину, на месте, где стояла известная “синяя рука“.

Как сообщалось 7 октября, в Киеве установили пятиметровую статую собаки.

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