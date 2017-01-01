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Похищенного в Киеве младенца нашли: Подробности

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Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики.
Сегодня в 18:00 по результатам операции состоится брифинг
Сегодня в 18:00 по результатам операции состоится брифинг
Полиция Киева

Похищенного в смт Коцюбинское младенца нашли. Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Сегодня в полицию поступило сообщение о похищении мальчика. Неизвестная женщина увезла его на легковушке в неизвестном направлении.

“Был введен план-перехват. Ориентировку на легковушку передали патрулям Киева и области. Вскоре автомобиль нашли, водитель дал показания следователям“ - говорится в сообщении.

Позже личность похитительницы установили и задержали в Софиевской Борщаговке. Причина и мотивы преступления устанавливаются

 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины

  • В 15:20 полицейские задержали автомобиль, на котором был похищен ребенок. В это же время был отменен план-перехват.

Автомобиль, при помощи которого похитили ребенка, найден
Автомобиль, при помощи которого похитили ребенка, найден
Полиция Киева

Задержанный признался, что подвозил женщину с ребенком
Задержанный признался, что подвозил женщину с ребенком
Киев Оперативный

  • Ранее в Киеве и области был объявлен план-перехват. 

Полиция Киева

  • Подробности преступления

Похитительница хотела якобы помочь малоимущей семье. 

“Мать ребенка познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Во время встречи женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и сбежала на легковушке серебряного цвета“ - говорится в сообщении полиции. 

Приметы злоумышленницы: черные волосы, в очках, одета в жилетку синего цвета и джинсы

Похищенному мальчику всего 3 месяца
Похищенному мальчику всего 3 месяца
Полиция Киева

Ранее соцсети сообщали о том, что в Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице. 11-летнего мальчика тогда спасли прохожие.

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Теги: младенец, Киев, похищение
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