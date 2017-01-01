Похищенного в Киеве младенца нашли: Подробности
Похищенного в смт Коцюбинское младенца нашли. Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики.
Об этом сообщает пресс-служба.
Читай также: Под Киевом похитили младенца: Известны приметы преступницы
Сегодня в полицию поступило сообщение о похищении мальчика. Неизвестная женщина увезла его на легковушке в неизвестном направлении.
“Был введен план-перехват. Ориентировку на легковушку передали патрулям Киева и области. Вскоре автомобиль нашли, водитель дал показания следователям“ - говорится в сообщении.
Позже личность похитительницы установили и задержали в Софиевской Борщаговке. Причина и мотивы преступления устанавливаются
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины
- В 15:20 полицейские задержали автомобиль, на котором был похищен ребенок. В это же время был отменен план-перехват.
- Ранее в Киеве и области был объявлен план-перехват.
- Подробности преступления
Похитительница хотела якобы помочь малоимущей семье.
“Мать ребенка познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи. Во время встречи женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и сбежала на легковушке серебряного цвета“ - говорится в сообщении полиции.
Приметы злоумышленницы: черные волосы, в очках, одета в жилетку синего цвета и джинсы
Ранее соцсети сообщали о том, что в Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице. 11-летнего мальчика тогда спасли прохожие.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram