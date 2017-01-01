Названа дата начала отопительного сезона в Киеве

Запуск системы будет проходить постепенно, может занять до 10 дней.

Для жителей Киева отопление начнут включать с 25 октября. На это потребуется до десяти дней.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Читай также: На Львовщине угроза техногенной катастрофы - Кабмин

“Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения - крупнейшая в Европе, и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нам нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября“, - сказал Кличко в эфире радио “Киев“.

По словам мэра, договоры на закупку газа с НАК “Нафтогаз“ уже подписаны, коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго“ получило номинации на газ.

Напомним, в 2018 году отопительный сезон в Киеве начался 15 октября.

Как сообщалось 22 октября, уже половина областей подает отопление в квартиры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram