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Названа дата начала отопительного сезона в Киеве

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Запуск системы будет проходить постепенно, может занять до 10 дней.
"Бабье лето" отодвинуло срок подачи тепла
"Бабье лето" отодвинуло срок подачи тепла
moygrad.kiev.ua

Для жителей Киева отопление начнут включать с 25 октября. На это потребуется до десяти дней.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

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“Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения - крупнейшая в Европе, и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нам нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября“, - сказал Кличко в эфире радио “Киев“.

По словам мэра, договоры на закупку газа с НАК “Нафтогаз“ уже подписаны, коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго“ получило номинации на газ.

Напомним, в 2018 году отопительный сезон в Киеве начался 15 октября.

Как сообщалось 22 октября, уже половина областей подает отопление в квартиры.

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Теги: отопление, похолодание, тепло, Киев
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