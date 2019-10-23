"Выкидыш": Стала известна причина похищения младенца в Киеве

Малыша похитила женщина, которая не может иметь собственных детей.

Стали известны причины похищения малыша Туженова Дениса, которое произошло сегодня в 11:30 в Киевской области в смт Коцюбинское. Об этом сообщает Служба розыска детей.

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По информации Службы, женщина решилась на отчаянный шаг из-за очередного выкидыша. Задержанная призналась в похищении. По ее словам, она планировала воспитывать 4-месячного Дениса как собственного ребенка.

Также женщина планировала обмануть мужчину, временно проживающего за границей. Его подозреваемая хотела убедить в том, что похищенный Денис - их ребенок.

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“На такой отчаянный и жестокий шаг женщина решилась после очередного выкидыша. Полиции понадобилось 5 часов, чтобы найти ребенка и задержать похитительницу“ - говорится в сообщении.

Что произошло?

4-месячный Туженов Денис был похищен сегодня в 11:30 “волонтером“. Неизвестная женщина якобы хотела помочь малоимущей семье. Взяв ребенка на руки она сбежала. Был объявлен план-перехват. Подозреваемую нашли в селе Софиевская Борщаговка. Ребенок здоров, его жизни ничего не угрожает.

Ранее соцсети сообщали о том, что в Борисполе мужчина пытался похитить ребенка на улице. 11-летнего мальчика тогда спасли прохожие.

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