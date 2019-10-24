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Не только крысы: Про супермаркет в Киеве стали известны новые подробности

Комментариев: 1
Работники магазина говорят, что знают о грызунах и назвали даже их точное количество - пять.
В магазине кот справил нужду в сахар
В магазине кот справил нужду в сахар
скриншот видео

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Скандал вокруг одного из киевских супермаркетов, в котором заметили разгуливающих крыс, набирает новые обороты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Работники магазина говорят, что знают о грызунах и назвали даже их точное количество - пять. В супермаркете божатся, что выводили грызунов, но они “приходят из соседних магазинов“.

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При этом крысы - не единственные гости столичных супермаркетов. Тут недавно замечали кота, который справил нужду в сахар, и птиц, которые поедают пищу с прилавков.

При этом название супермаркета журналисты все же сообщать не стали. В свою очередь журналист, который опубликовал видео с крысами, уточнил, что инцидент произошел в супермаркете “Фуршет“.

Как сообщалось 23 октября, в столичном супермаркете засняли крысу, гуляющую по залу.

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Теги: супермаркет, магазин, крыса, кот, животные, Киев
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Комментариев (1)
kostia900    24.10.2019, 09:33
Оценка:  0
kostia900
так это норм))))))работал во всех Ашанах (Киев),и не такое можно увидеть....
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