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В Киеве проведут “Конопляный марш свободы” за легалайз марихуаны

Комментариев: 1
Марш проведут 26 октября.
Мероприятие начнется возле Кабмина
Мероприятие начнется возле Кабмина
facebook.com/marshsvobody

В субботу, 26 октября, в Киеве проведут так называемый “Конопляный марш свободы”. Акция проводится с требованием урегулировать законный доступ пациентов к медицинскому каннабису. 

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Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Организаторы марша требуют немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

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По предварительной информации, сбор участников марша за легалайз состоится в 12:00 возле здания Кабинета министров Украины. После этого участники отправятся в правительственный квартал. Окончание акции запланировано на 16:00.

Напомним, Зеленский рассказал, что думает о легализации каннабиса. Глава государства не считает для себя этот вопрос приоритетным и опасается обвинений в легализации наркотиков.

 

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Теги: марш, каннабис, Киев, легалайз
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Комментариев (1)
Alcoolique    24.10.2019, 11:21
Оценка:  +1
Alcoolique
на-уя???
и так торчков хватает....
дебилы нах....
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