В Киеве проведут “Конопляный марш свободы” за легалайз марихуаны

Марш проведут 26 октября.

В субботу, 26 октября, в Киеве проведут так называемый “Конопляный марш свободы”. Акция проводится с требованием урегулировать законный доступ пациентов к медицинскому каннабису.

Читай также: Итальянский повар добавлял в еду марихуану - его задержали

Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Организаторы марша требуют немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Читай также: В столице Австралии разрешили употребление марихуаны

По предварительной информации, сбор участников марша за легалайз состоится в 12:00 возле здания Кабинета министров Украины. После этого участники отправятся в правительственный квартал. Окончание акции запланировано на 16:00.

Напомним, Зеленский рассказал, что думает о легализации каннабиса. Глава государства не считает для себя этот вопрос приоритетным и опасается обвинений в легализации наркотиков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram