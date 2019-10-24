В Киеве проведут “Конопляный марш свободы” за легалайз марихуаны
В субботу, 26 октября, в Киеве проведут так называемый “Конопляный марш свободы”. Акция проводится с требованием урегулировать законный доступ пациентов к медицинскому каннабису.
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Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.
Организаторы марша требуют немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.
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По предварительной информации, сбор участников марша за легалайз состоится в 12:00 возле здания Кабинета министров Украины. После этого участники отправятся в правительственный квартал. Окончание акции запланировано на 16:00.
Напомним, Зеленский рассказал, что думает о легализации каннабиса. Глава государства не считает для себя этот вопрос приоритетным и опасается обвинений в легализации наркотиков.
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и так торчков хватает....
дебилы нах....