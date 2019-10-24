В Киеве начались протесты против загрязнения воздуха

Первыми на митинг вышли жители Дарницкого района – самого проблемного в столице.

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В четверг, 24 октября, жители Дарницкого района Киева устроили акцию протеста против загрязнения воздуха. Об этом сообщает LB.ua.

Недовольные киевляне собрались на мосту над проспектом Бажана возле станции метро “Осокорки“. Несколько десятков человек в защитных масках развернули плакаты и баннеры с лозунгами “Хотим дышать, а не задыхаться“, “Хватит нас травить“, “Стоп смог“ и т.п.

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Собравшиеся обеспокоены наличием продолжительного и устойчивого химического запаха в воздухе и жалуются на ухудшение самочувствия.

Дарницкий район считается одним из самых экологически неблагополучных в столице. Здесь расположен мусоросжигательный завод “Энергия“, Бортническая станция аэрации и другие объекты, влияющие на экологическую обстановку. В последние дни из-за погодных условий ситуация еще больше усложнилась.

Напомним, в киевской мэрии уверяют, что загрязнение воздуха в столице минимально и наблюдается только вдоль загруженных автомагистралей. А вот причиной густого тумана в столице стала температурная инверсия.

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