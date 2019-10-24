Киевские интернет-магазины косметики уклонялись от уплаты налогов - прокуратура
Прокуратурой города Киева разоблачены сотрудники частных компаний, которые при реализации иностранных парфюмерно-косметических изделий и других товаров уклонялись от уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
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Товары частные компании получали международными почтовыми отправлениями, которые были оформлены на группу физических лиц для того чтобы избежать таможенного оформления этих товаров и уплаты таможенных платежей.
Далее эти товары лежали на складских помещениях нескольких предприятий и реализовывались через физических лиц, а также интернет-магазины без отражения в официальной налоговой отчетности предприятий.
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В ходе проведения санкционированных обысков на складских и офисных помещениях указанных предприятий было изъято большое количество парфюмерии, косметических изделий и других товаров на общую сумму более 20 млн. грн, печати предприятий, документы черной бухгалтерии, первичные финансово-хозяйственные документы и наличные средства в сумме 1,6 млн грн.
Продолжается следствие. Устанавливается размер нанесенного ущерба государству.
Как сообщалось 23 октября, Журналисты “ во время своего расследования обнаружили, что работа крупнейших интернет-магазинов по продаже парфюмерии и косметики makeup.com.ua, parfums.ua, notino.ua не соответствует законодательству Украины.
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