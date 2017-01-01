В киевской школе зафиксировали дифтерию - соцсети

Женщина утверждает, что родители больного мальчика якобы купили у медиков справку о вакцинации.

В Киеве временно закрыли одну из школ на Позняках из-за дифтерии, сообщила жительница столицы Ирина Володарская в соцсети, пишет Страна в четверг, 24 октября.

По ее словам, несколько дней назад заболел школьник, у которого не было прививки от дифтерии. Сегодня его диагноз уже лабораторно подтвержден.

"Его родители не хотели переходить на домашнее обучение и купили справку о вакцинации. Теперь страдаю я и весь класс", - говорится в сообщении женщины.

Сейчас ребенок в больнице и состояние его стабильное. А учеников и родителей завтра приглашают сдать мазки.

"Уверена, что история может иметь не самые приятные продолжения", - написала киевлянка.

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