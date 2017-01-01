Загрязнение воздуха в Киеве: Минздрав дал свой ответ

Осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ, вторят в Минздраве экологам.

В Министерстве здравоохранения поставили точку в вопросе о загрязнении атмосферного воздуха в Киеве. Об этом говорится 24 октября в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на встрече были представлены фактические данные мониторинга атмосферного воздуха.

"Сейчас ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано. Однако осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения", - сообщили в пресс-службе.

По результатам встречи Минздрав планирует:

Инициировать изменения в городской инфраструктуре, строительство объездных дорог для уменьшения автомобильных выбросов в жилой зоне.

Обновить законодательство, устанавливающее предельно допустимые концентрации для вредных веществ в атмосферном воздухе.

Инициировать проведения межведомственной встречи с Министерством энергетики и защиты окружающей среды.

Определить контроль качества атмосферного воздуха приоритетным вопросом в рамках социально-гигиенического мониторинга, который будет финансироваться из государственной бюджетной программы "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями".

Согласно информации министерства, правительство будет решать проблему загрязнения воздуха комплексно в сотрудничестве с местными властями и контролирующими органами.

"Будет налажена система контроля опасных выбросов. Эта информация будет доступна для каждого и будет проводиться с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине проведут независимые измерения на счет з агрязнения воздуха.

Ранее уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз. Жителям некоторых районов столицы Украины советовали сидеть дома из-за беспрецедентно грязного воздуха.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet