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Загрязнение воздуха в Киеве: Минздрав дал свой ответ

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Осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ, вторят в Минздраве экологам.
Воздух в столице вполне нормальный, утверждаю чиновники
Воздух в столице вполне нормальный, утверждаю чиновники
РБК-Украина
В Министерстве здравоохранения поставили точку в вопросе о загрязнении атмосферного воздуха в Киеве. Об этом говорится 24 октября в пресс-службе ведомства.
 
Сообщается, что на встрече были представлены фактические данные мониторинга атмосферного воздуха.
 
"Сейчас ситуация с состоянием атмосферного воздуха в Киеве остается в своих привычных параметрах, увеличения концентрации загрязняющих веществ, по которым проводится мониторинг, не зафиксировано. Однако осенние погодные условия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ и негативно влиять на состояние здоровья населения", - сообщили в пресс-службе.
 
По результатам встречи Минздрав планирует:
  • Инициировать изменения в городской инфраструктуре, строительство объездных дорог для уменьшения автомобильных выбросов в жилой зоне.
  • Обновить законодательство, устанавливающее предельно допустимые концентрации для вредных веществ в атмосферном воздухе.
  • Инициировать проведения межведомственной встречи с Министерством энергетики и защиты окружающей среды. 
  • Определить контроль качества атмосферного воздуха приоритетным вопросом в рамках социально-гигиенического мониторинга, который будет финансироваться из государственной бюджетной программы "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями".
 
Согласно информации министерства, правительство будет решать проблему загрязнения воздуха комплексно в сотрудничестве с местными властями и контролирующими органами.
 
"Будет налажена система контроля опасных выбросов. Эта информация будет доступна для каждого и будет проводиться с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в Украине проведут независимые измерения на счет загрязнения воздуха.
 
Ранее уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз. Жителям некоторых районов столицы Украины советовали сидеть дома из-за беспрецедентно грязного воздуха.
 

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Теги: Киев, Минздрав, загрязнение воздуха, загрязнения окружающей среды
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Источник: korrespondent.net

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