В Киеве подтвержден один случай дифтерии

Всем родителям предложили привести детей на осмотр к профильному врачу в медицинском кабинете лицея.

В одном из лицеев Киева официально подтвердили случай заболевания дифтерией. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Киева в четверг, 24 октября.

Отмечается, что информация о факте заболевания дифтерией одного из учеников лицея №303 на Позняках была подтверждена накануне в среду.

Администрация учебного заведения приняла решение о введении карантинных мероприятий в определенном классе, где учится ребенок, в том числе обеспечены уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медицинской сестрой.

"Сегодня городской санитарной службой был подтвержден диагноз и обеспечена специальная обработка помещений лицея. Всем родителям уже завтра предложено осуществить осмотр ЛОР-врачом детей учащихся начальной школы №303 в медицинском кабинете лицея", – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Киеве из-за дифтерии временно закрыли одну из школ на Позняках. Утверждалось, что несколько дней назад заболел школьник, у которого не было прививки от дифтерии. Сегодня его диагноз уже лабораторно подтвержден.

Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. На данный момент известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии.

Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

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