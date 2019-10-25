В Киеве вандалы повредили электрички

Из-за инцидента было сорвано движение городских электропоездов.

Читай также: В Киеве вандалы атаковали скоростной трамвай

В Киеве на станции “Борщаговка“ в четверг, 24 октября, неизвестные зноумышленники устроили погром в отстойнике поездов городских электричек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Вандалы не только изуродовали вагоны, но и украли провода электрооборудования.

Читай также: В Днепре трамвай закидали булыжниками: Пробили голову пассажиру

Как сообщили в коммунальном предприятии “Киевпастранс“, на балансе которого находятся поврежденные поезда, все факты вандализма были зафиксированы, по ним открыто уголовное производство. Сейчас КП “Киевпастранс“ вместе с КГГА ищет ресурсы для проведения скорейшего ремонта электропоездов и восстановления движения в соответствии с графиком.

Как сообщалось 8 марта, в Житомирской области забросали камнями поезд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram