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В Киеве вандалы повредили электрички

Комментариев: 1
Из-за инцидента было сорвано движение городских электропоездов.
“Киевпастранс“ вместе с КГГА ищет ресурсы для проведения скорейшего ремонта
“Киевпастранс“ вместе с КГГА ищет ресурсы для проведения скорейшего ремонта
kpt.kyiv.ua

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В Киеве на станции “Борщаговка“ в четверг, 24 октября, неизвестные зноумышленники устроили погром в отстойнике поездов городских электричек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Вандалы не только изуродовали вагоны, но и украли провода электрооборудования.

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Как сообщили в коммунальном предприятии “Киевпастранс“, на балансе которого находятся поврежденные поезда, все факты вандализма были зафиксированы, по ним открыто уголовное производство. Сейчас КП “Киевпастранс“ вместе с КГГА ищет ресурсы для проведения скорейшего ремонта электропоездов и восстановления движения в соответствии с графиком.

Как сообщалось 8 марта, в Житомирской области забросали камнями поезд.

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Теги: электрички, Киевпастранс, Киев, вандалы
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Комментариев (1)
Операторська    25.10.2019, 08:11
Оценка:  0
Операторська
а де була охорона?
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