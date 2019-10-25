В Киеве вандалы повредили электрички
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В Киеве на станции “Борщаговка“ в четверг, 24 октября, неизвестные зноумышленники устроили погром в отстойнике поездов городских электричек.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Вандалы не только изуродовали вагоны, но и украли провода электрооборудования.
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Как сообщили в коммунальном предприятии “Киевпастранс“, на балансе которого находятся поврежденные поезда, все факты вандализма были зафиксированы, по ним открыто уголовное производство. Сейчас КП “Киевпастранс“ вместе с КГГА ищет ресурсы для проведения скорейшего ремонта электропоездов и восстановления движения в соответствии с графиком.
Как сообщалось 8 марта, в Житомирской области забросали камнями поезд.
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