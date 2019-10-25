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На Троещине на рынке "Радосинь" взорвали гранату

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Правоохранители разыскивают злоумышленника.
На Троещине на рынке "Радосинь" взорвали гранату
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • Взрыв прогремел в ночь на 25 октября на улице Теодора Драйзера
  • Взрыв прогремел в ночь на 25 октября на улице Теодора Драйзера
  • Взрыв прогремел в ночь на 25 октября на улице Теодора Драйзера
  • Взрыв прогремел в ночь на 25 октября на улице Теодора Драйзера
  • Взрыв прогремел в ночь на 25 октября на улице Теодора Драйзера
  • Взрыв прогремел в ночь на 25 октября на улице Теодора Драйзера
  • Взрыв прогремел в ночь на 25 октября на улице Теодора Драйзера
На Троещине на рынке "Радосинь" взорвали гранату
Взрыв прогремел в ночь на 25 октября на улице Теодора Драйзера
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В Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 8, на территории рынка Радосинь в ночь на 25 октября около 00:40 прогремел взрыв. К счастью, в результате никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает Информатор.

По словам сотрудника охранной фирмы "Шериф", которые приехали на сработку сигнализации, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил боеприпас. По информации правоохранителей, мужчина был сам.

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Предварительно, сдетонировала граната. На месте остались осколки взрывного устройства. Среди них лежал и рычаг от гранаты. К счастью, никто из людей не пострадал. От взрыва и осколков побились стекла в нескольких сооружениях.

На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Как сообщалось 23 октября, появилось фото ветерана АТО погибшего от взрыва гранаты в Киеве на улице Пушкинской.

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Теги: взрыв, Троещина, граната, Киев
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