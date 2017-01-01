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В центре Киева неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными фанатами

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Хулиганам грозит до 4 лет тюрьмы.
Инцидент произошел в центре столицы
Инцидент произошел в центре столицы
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве вечером 24 октября на улице Большой Васильковской неизвестные начали швырять камни в автобусы, которые перевозили футбольных болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Преступникам удалось повредить только окна в трех автобуса, к счастью, никто не пострадал. Правоохранители задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к хулиганству. Других участников происшествия устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

У автобусов разбиты окна
У автобусов разбиты окна
kyiv.npu.gov.ua

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Напомним, 24 октября на НСК “Олимпийский“ состоялся футбольный матч между командами “Динамо“ (Киев) и “Копенгаген“ (Дания).

Как сообщалось 25 октября, в Киеве вандалы повредили электрички и украли провода.

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Теги: камни, Киев, фанаты. футбол, хулиганы
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