В центре Киева неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными фанатами

Хулиганам грозит до 4 лет тюрьмы.

В Киеве вечером 24 октября на улице Большой Васильковской неизвестные начали швырять камни в автобусы, которые перевозили футбольных болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читай также: В Киеве вандалы атаковали скоростной трамвай

Преступникам удалось повредить только окна в трех автобуса, к счастью, никто не пострадал. Правоохранители задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к хулиганству. Других участников происшествия устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

У автобусов разбиты окна kyiv.npu.gov.ua

Читай также: В Днепре трамвай закидали булыжниками: Пробили голову пассажиру

Напомним, 24 октября на НСК “Олимпийский“ состоялся футбольный матч между командами “Динамо“ (Киев) и “Копенгаген“ (Дания).

Как сообщалось 25 октября, в Киеве вандалы повредили электрички и украли провода.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram