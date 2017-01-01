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В школе на Куреневке произошло опасное ЧП: Несколько детей госпитализированы

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Точные обстоятельства происшествия выясняет полиция.
ЧП произошло в школе на Куреневке
ЧП произошло в школе на Куреневке
facebook.com/KyivOperativ

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В Киеве пятницу, 25 октября, в одной из школ на Куреневке произошло ЧП, на место инцидента  прибыли медики и полиция.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

По сообщениям с места событий, несколько человек вследствие происшествия были госпитализированы. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что в школе произошла утечка газа. Также есть версия, что ЧП произошло из-за того, что кто-то "играл с газовым баллончиком".

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"Только что на Куреневке, в школе №8, творится что-то неизвестное - одни говорят, что произошла утечка газа, другие - что кто-то играл с газовым баллончиком. Как результат - несколько человек были госпитализированы. Сейчас на месте работают врачи, специалисты службы газа и правоохранители. Детали устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось 23 октября, на Отрадном из окна школы выпала девочка. Подозревают, что это попытка самоубийства.

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Теги: баллончик, школа, Киев, газ
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