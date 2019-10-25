В Киеве построят комплекс по утилизации опавших листьев

Депутаты надеются, что этим удастся решить проблему сжигания опавших листьев.

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В Киеве будет построен комплекс по переработке и утилизации растительных отходов. Такое решение в пятницу, 25 октября, приняли депутаты Киевсовета в рамках утверждения перечня природоохранных мероприятий в городе на 2019-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

По мнению депутатов, создание такого комплекса позволит решить проблему сжигания опавших листьев. Сроки реализации проекта в Киевсовете не назвали.

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Также в рамках программы природоохранных мероприятий депутаты предусмотрели обследование и расчистку русла реки Лыбидь, расчистку и ремонт сооружений на озере Голубое и благоустройство озер в парке Нивки.

Запланированная расчистка и благоустройство озер в Соломенском, Подольском, Оболонском районах. Также мы должны обустроить систему полива в парке Позняки на Дарнице. Также запланированы мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО “Радикал“, как одной из крупнейших экологических проблем Дарницкого района. Речь идет о вывозе ртутьсодержащих веществ с территории завода, - рассказал начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеванный.

Напомним, в Киеве начались протесты против загрязнения воздуха. Первыми на митинг вышли жители Дарницкого района – самого проблемного в столице.

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