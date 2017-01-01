Второй за день инцидент с газом в школах Киева: Пострадал охранник

ЧП произошло в одной из школ Оболонского района столицы.

Подросток несколько лет находится в полиции на учете kyiv.npu.gov.ua

В одной из школ Оболонского района Киева 13-летний парень пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу. Получив отказ охранника, подросток распылил в вестибюле слезоточивый газ. В результате произошел срыв учебного процесса, пришлось делать эвакуацию учащихся и педагогов.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

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В Оболонское управление полиции от директора школы поступило сообщение о том, что в помещении заведения неизвестный распылил слезоточивый газ. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудник сектора ювенальной превенции.

По словам заместителя начальника сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимира Демьяненко, парень зашел в школу и пытался пройти мимо охранника. Подростка остановили и попросили покинуть помещение, на что он ответил оскорблениями, а затем распылил слезоточивый газ в лицо охраннику.

“После совершенного правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник. Вскоре после изучения записей с камер видеонаблюдения мы установили личность правонарушителя, который несколько лет находится в полиции на учете“, - рассказал Демьяненко.

Парень систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее составлялись административные протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Правонарушителя нашли по месту жительства. Он рассказал, что приобрел газовый балончик через интернет и с помощью него решил наказать охранника, который не пустил его в школу.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщалось, также 25 октября в школе на Куреневке произошло опасное ЧП, несколько детей госпитализированы.

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