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Женщина выпила яд на парковке из-за развода с мужем

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Карета скорой помощи приехала на место происшествия через четыре минуты. Однако медики не смогли ей уже ничем помочь.
На парковке столичного супермаркета женщина выпила яд и умерла
На парковке столичного супермаркета женщина выпила яд и умерла
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на парковке около одного из супермаркетов на улице Берковецкой, выпив яд, умерла женщина. Об этом сообщает Киев Оперативный.

По предварительным данным, 36-летняя женщина и ее муж сидели в автомобиле на парковке. Они обсуждали развод. В процессе разговора супруга мужчины заявила, что ей ничего от него нужно, и выпила яд. После этого ей стало плохо, ее начало тошнить.

Мужчина вызвал "скорую", врачи прибыли на место через 4 минуты, попытались откачать женщину, но сделать это не удалось - она умерла.

Ранее в Черновицкой области в реанимации Путильской райбольницы умерла женщина, которая накануне отравилась спиртовой настойкой.

На Закарпатье 10-летний ребенок умер от яда

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Теги: Киев, смерть, развод, парковка, женщина, яд
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Источник: korrespondent.net

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